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Tokat'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Tokat’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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