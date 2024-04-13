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Balon balığı avlayanlara verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Balon balığı avlayanlara verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi

İstilacı balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu. Balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 150 bin adede kadar her bir adedi başına 25 lira, tebliğde belirtilen diğer türlerin 125 bin adede kadar her bir adedi başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacak.

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