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Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Sakarya’da derede erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde derede erkek cesedi bulundu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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