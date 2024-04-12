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Zonguldak’ta 3 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Zonguldak’ta 3 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Zonguldak'ta 3 katlı evin en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen Muzaffer Kazancı (70), hastaneye götürülürken, çevrede toplanan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmasını ilgi ile izledi.

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