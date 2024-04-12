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Diyarbakır- Batman karayolunda facia kaza! 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Diyarbakır- Batman karayolunda facia kaza! 3’ü çocuk 13 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Diyarbakır- Batman karayolu karalar mevkiinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

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