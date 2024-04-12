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Yalnız yaşayan böbrek hastası kadın evinde ölü bulundu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Yalnız yaşayan böbrek hastası kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yalnız yaşayan böbrek hastası kadın evinde ölü bulundu. Komşuların kötü kokudan dolayı ihbarı acı gerçeği ortaya çıkarırken, kadının ailesinin Ordu'da yaşadığı öğrenildi.

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