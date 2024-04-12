12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan’a kaçarken ölümden döndüler

Yunanistan’a kaçarken ölümden döndüler

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
ABONE OL
Yunanistan’a kaçarken ölümden döndüler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bindikleri jet ski ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve batma tehlikesi yaşayan 3 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA