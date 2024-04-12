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Sinop’ta 3 çocuk annesi kadın kazada hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Sinop’ta 3 çocuk annesi kadın kazada hayatını kaybetti

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk annesi olan bir kadın hayatını kaybetti.

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