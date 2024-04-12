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Düzce'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Düzce’de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Düzce’nin yığılca ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü nazmi arap (46), yaşamını yitirdi. Arap’ın binmeden önce gaza bastığı motosikletiyle sürüklenirken aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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