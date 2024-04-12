Yıllarca Bilmediğimiz Gerçek! Yatak Kenarındaki Etiketin İşlevi Nedir?

Her gün kullandığımız eşyaların içinde gizemli detaylar bulunabilir. İşte, yatakların kenarlarında bulunan büyük etiketler de bu gizemli detaylardan biri. Peki bu etiketlerin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? İşte yatak kenarlarında bulunan etiketlerin sırrı açığa çıktı.

Tüketiciyi Koruma Amacıyla Konulan Etiketler

Bazı ülkelerde yatakların kenarlarında büyük bir etiket bulunur ve üzerinde "Çıkarılması halinde kanuni olarak cezaya tabidir" yazısı bulunur.