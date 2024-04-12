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Yerde hareketsiz yatıyordu! Sebebi ortaya çıktı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Yerde hareketsiz yatıyordu! Sebebi ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da yerde hareketsiz yatarken bulunan bir şahsın ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından bıçaklandığı belirlenirken, şahsın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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