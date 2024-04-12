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İstanbul Esenyurt TEM’de hatalı şerit değiştirme kazası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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İstanbul Esenyurt TEM’de hatalı şerit değiştirme kazası: 2 yaralı

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde makas atarak hatalı şerit değiştirdiği iddia edilen pikap sürücüsü, yaşlı çiftin bulunduğu araca çarptı. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

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