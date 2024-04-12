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Tokat'ta şerit ihlali, faciadan dönüldü

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Tokat’ta şerit ihlali, faciadan dönüldü

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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