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Kastamonu'da "asırlık bayram pilavı" geleneği yaşatıldı

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Kastamonu’da asırlık bayram pilavı geleneği yaşatıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 132 yıldır sürdürülen "asırlık bayram pilavı" etkinliğinde, 120 kazan etli pilav katılımcılara ikram edildi.

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