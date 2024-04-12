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Cuma namazında tarihi camiler doldu taştı

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Cuma namazında tarihi camiler doldu taştı

Ramazan Bayramı'nda cuma namazını tarihi camilerde kılmak isteyen vatandaşlar, başta Ulu Cami olmak üzere Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti.

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