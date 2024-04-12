12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sancaktepe'de aracından inerken kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybetti

Sancaktepe'de aracından inerken kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
ABONE OL
Sancaktepe’de aracından inerken kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybetti

Sancaktepe'de otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Şüphelilerin kullandığı araç Eyüpsultan’da yanmış halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA