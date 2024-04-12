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Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Eminönü’nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü

İstanbul'da Ramazan Bayramı ve güneşli havayı fırsat bilerek aileleriyle gezmeye çıkan yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Eminönü'ndeki yoğunluk, bayramın üçüncü gününde de devam etti.

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