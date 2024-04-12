12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da tek katlı ev alev topuna döndü!

Sakarya'da tek katlı ev alev topuna döndü!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
ABONE OL
Sakarya’da tek katlı ev alev topuna döndü!

Son dakika haberine göre Sakarya’nın Erenler ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev alev topuna döndü. Mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA