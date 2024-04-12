Malatya’da korkutan deprem! AFAD son dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremi saat 08.44'te 4.1 şiddetinde olduğunu duyurdu. Depremin yerin 7.04 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Şiddeti nedeniyle ciddi bir hasar ya da can kaybı olmadığı açıklanırken, deprem bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye neden oldu. İşte 12 Nisan AFAD son depremler listesi...