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Malatya'da korkutan deprem! AFAD son dakika

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Malatya’da korkutan deprem! AFAD son dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi İlçesi'nde yaşanan son depremle ilgili açıklama yaptı. Saat 08.44'te meydana gelen depremin şiddeti 4.1 olarak belirlendi. İşte yaşanan deprem ilişkin son dakika gelişmeleri...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremi saat 08.44'te 4.1 şiddetinde olduğunu duyurdu. Depremin yerin 7.04 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Şiddeti nedeniyle ciddi bir hasar ya da can kaybı olmadığı açıklanırken, deprem bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye neden oldu. İşte 12 Nisan AFAD son depremler listesi...

MALATYA'DA SON DAKİKA DEPREM

#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-04-12
Saat:08:44:27 TSİ
Enlem:38.21722 N
Boylam:38.58694 E
Derinlik:7 km

12 NİSAN AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

12-04-2024 05:44:27 38.2172 38.5869 7 MW 4.1 Battalgazi (Malatya) 625471
12-04-2024 05:22:26 38.8342 37.42 6.36 ML 1.6 Gürün (Sivas) 625470
12-04-2024 05:20:48 38.0914 39.2031 7 ML 1.3 Gerger (Adıyaman) 625469
12-04-2024 05:03:39 37.7661 36.1231 7 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 625468
12-04-2024 04:56:44 38.9247 38.9547 7.04 ML 2.1 Keban Barajı - [02.73 km] Çemişgezek (Tunceli) 625467
12-04-2024 04:12:56 37.8181 26.9339 7 ML 1.2 Ege Denizi - [26.66 km] Menderes (İzmir) 625466

12-04-2024 03:37:57 36.1242 28.3294 7 ML 1.5 Akdeniz - [59.71 km] Marmaris (Muğla) 625465
12-04-2024 03:18:36 39.0942 25.9692 7.42 ML 1.5 Ege Denizi - [43.59 km] Ayvacık (Çanakkale) 625464
12-04-2024 03:10:31 38.5903 39.7089 7.36 ML 1.5 Merkez (Elazığ) 625462
12-04-2024 03:06:52 36.0833 28.795 7 ML 1.5 Akdeniz - [51.02 km] Seydikemer (Muğla) 625463
12-04-2024 02:58:46 39.2386 40.3011 7.06 ML 1.3 Kiğı (Bingöl) 625459
12-04-2024 02:53:12 41.7256 32.4678 12.42 ML 2.1 Amasra (Bartın) 625461

12-04-2024 02:53:07 38.3931 37.4786 7 ML 1.1 Darende (Malatya) 625460
12-04-2024 02:34:41 38.9664 27.6761 7 ML 1.6 Akhisar (Manisa) 625458
12-04-2024 02:32:16 38.2511 38.0953 7 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya) 625457

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