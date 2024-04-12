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Pendik'te 22 yaşındaki genç intihar etti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Pendik’te 22 yaşındaki genç intihar etti

İstanbul Pendik'te 22 yaşındaki genç, 10 katlı bir apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. İntihar eden kişinin telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor. Çakmak'ın psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar kullandığı da öğrenildi.

Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Yağdeller Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir apartmanın 9. katında yaşadığı öğrenilen Fatih Çakmak (22) isimli genç, apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti.

Olayı gören kişilerin durumu 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardında şahsın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar eden kişinin telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor. Çakmak'ın psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar kullandığı da öğrenildi.

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