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Kahveyi basıp otomatik silahla havaya ateş ettiler! Kar maskeli şahısların silahla kahve basma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde motosikletle bir kahveye gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerisinde yarı otomatik silahla havaya doğru ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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