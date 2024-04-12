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Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Ordu’da hava ulaşımına sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.

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