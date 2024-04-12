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Meteoroloji açıkladı! Bayramdan sonra hava sıcaklıkları artıyor | İşte 5 günlük hava durumu raporu

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Meteoroloji açıkladı! Bayramdan sonra hava sıcaklıkları artıyor | İşte 5 günlük hava durumu raporu

Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Sıcaklıkların, batı ve iç kesimlerde 26-30 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık artışına dikkat çeken uzmanlar, yazın gelişini müjdeledi. İşte 5 günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt haric) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Gaziantep çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli gök gürültülü yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden görülecek olan ani sel, su baskını, dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendeğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvettli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvettli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'İn yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge'nin iç kesimleri ile Samsun, Trabzon ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu,

KARS 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

VAN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin (Diyarbakır ve Siirt haric) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'de gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, pusta orta, siste zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pusta orta, siste zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m,kuzeyi 1,5 ila 2,5m,yer yer 3,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

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