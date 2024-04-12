Meteoroloji açıkladı! Bayramdan sonra hava sıcaklıkları artıyor | İşte 5 günlük hava durumu raporu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu