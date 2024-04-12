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Laboratuvar bacasına yuva yapan alaca baykuş için çalışmalar durdu

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Laboratuvar bacasına yuva yapan alaca baykuş için çalışmalar durdu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde laboratuvar bacasına yuva yapan ve yumurtlayan alaca baykuş nedeniyle buradaki çalışmalara bir süre ara verildi.

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