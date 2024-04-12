İstanbul’da bayramın 3.gününde trafik yoğunluğu! İşte canlı trafik takip ekranı! Alternatif güzergahlar...

EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Mecidiyeköy'de trafik durma noktasına gelirken araç yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Edirne yönünde ise akıcı olan trafik, kentin tarihi mekanlarının bulunduğu Fatih ve Eminönü'nde yavaş ilerliyor.