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İstanbul'da bayramın 3.gününde trafik yoğunluğu! İşte canlı trafik takip ekranı! Alternatif güzergahlar...

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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İstanbul’da bayramın 3.gününde trafik yoğunluğu! İşte canlı trafik takip ekranı! Alternatif güzergahlar...

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'a gelen vatandaşlar büyük bir yoğunluğa neden olurken dönüş yolculuğunda yoğunluk başladı. Özellikle köprülere giden yollarda yoğunluk yaşanırken Eminönü'nde de trafik durma noktasına geldi. İşte detaylar...

9 günlük Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.Diğer yandan İstanbul'a çevre illerden gelen vatandaşlar güzel havayı fırsata çevirirken şehir genelinde trafik akşam saatlerine yaklaşırken artmaya başladı.

GEÇİŞLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişinde trafik yoğunluğu oluştu.

EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Mecidiyeköy'de trafik durma noktasına gelirken araç yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Edirne yönünde ise akıcı olan trafik, kentin tarihi mekanlarının bulunduğu Fatih ve Eminönü'nde yavaş ilerliyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK VAR

Ayrıca toplu ulaşım istasyonlarında ise çok fazla yoğunluk yaşanıyor.

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