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Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kuzey yarımkürede yetişen ilk kiraz hasat edilerek açık arttırmayla kilogramı 2 bin TL’den satıldı.

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