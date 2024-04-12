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Hatay'da Ehliyetsiz araç kullanan kardeşine ceza yazan polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Hatay’da Ehliyetsiz araç kullanan kardeşine ceza yazan polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan kardeşine trafik cezası yazan polis memurunu bıçaklayan şahıs, adli mercilerce tutuklandı.

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