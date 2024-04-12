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5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor

Türk Hava Kuvvetleri’nden emekli olmadan önce güvenlik taburlarına yakın dövüş eğitimleri veren, milli judo ve güreş sporcusu Dursun Parlak, 61 yaşına gelmesine rağmen ağır bir antrenman temposuyla çalışarak başarıdan başarıya koşuyor. Hayatını spora adayan ve 5 sene önce 56 yaşındayken ilk kez doktora giden Parlak, azmi ve çalışkanlığıyla gençlere örnek oluyor.

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