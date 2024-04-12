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Düz yolda takla atan kamyonet güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Düz yolda takla atan kamyonet güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan Kamyonetin düz yolda takla atması saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.

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