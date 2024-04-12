43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Karayolları tarafından trafik akışının normal seyretmesi için bölgedeki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonunda daha da artması bekleniyor.

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