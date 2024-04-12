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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Diyarbakır-Elazığ yolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

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