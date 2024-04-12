İstanbul, Ankara ve İzmir’de piyasaya süreceklerdi! 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi



Olayla bağlantılı A.B. ve V.A. isimli 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan kaçak midye avcıları hakkında yasak yerde mide avcılığı yapmaktan işlem başlatıldı. Şüphelilere toplam 52 bin 484 lira idari para cezası kesildi.



Ele geçirilen 1 buçuk ton midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.

Öte yandan, çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde piyasaya sürülmek için toplandığı anlaşıldı.