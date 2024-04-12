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Çırak bulamayınca işi hanımına öğretti şimdi zamanla yarışıyorlar

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Çırak bulamayınca işi hanımına öğretti şimdi zamanla yarışıyorlar

Bir zamanların en gözde meslekleri arasında yer alan kalaycılık mesleği unutulunca, işi yapmaya devam eden az sayıdaki kalaycı hem zamanla yarışmaya hem de sabırlarının meyvesini yemeye başladı. Babadan devraldığı mesleği eşini de öğreterek kalaycılık yapan Ali-Sevgi Kalaycı Çifti, köy köy dolaşıp eski bakır kapların yeniden sofralara taşınmasını sağlayarak para kazanıyor.

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