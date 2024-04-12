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Arnavutköy’de panik! Birden köpürünce ekipler harekete geçti | Gerçek ortaya çıktı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Arnavutköy’de panik! Birden köpürünce ekipler harekete geçti | Gerçek ortaya çıktı

Arnavutköy’de bir vatandaş, sokak ortasında bulunan bir bidonu yolun kenarına koymak isterken, bidon içerisinde sallanan sıvı madde bir anda köpürerek etrafa dökülmeye başladı. AFAD ve İtfaiye ekiplerinin araştırması sonrasında sıvının tuz ruhu olduğu anlaşıldı.

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