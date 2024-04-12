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Göbeklitepe'de bayram yoğunluğu

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Göbeklitepe’de bayram yoğunluğu

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

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