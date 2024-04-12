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Aynı evde bir sene arayla yine ceset! Sakarya Karasu'da bir garip olay...

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Aynı evde bir sene arayla yine ceset! Sakarya Karasu’da bir garip olay...

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tatil sitesinde kötü kokuların gelmesi üzerine girilen dairede 2 erkeğin cansız bedeni bulundu. Ölen kişilerin Avni Çetinkaya ve Yalçın Dereli olduğu saptandı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde; kişilerin yaklaşık 1 ay önce öldüğü ve cesetlerinin çürümeye başladığı belirlendi. Aynı dairede geçen sene 61 yaşında bir erkek cesedi daha bulunmuştu. İşte detaylar...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde 2 kişi ölü bulundu. Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireden yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, girdikleri evde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişilerin cenazeleri, olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

AYNI EVDE BİR YIL ARAYLA YİNE ÖLÜM

Aynı evde 2 Nisan 2023'te de kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.

"CAMA DOĞRU YAKLAŞINCA KOKU GELDİĞİNİ FARK ETTİK"

Olayı anlatan Çağatay Genç, "Komşularımız sabah kahvaltıya bize gelirken kızları camlardaki sinekleri fark etmiş. Durumu ev sahibin yakınlarına bildirmişler. Onlarında bir süredir haber alamadıklarının bilgisi üzerine durumu yetkililere bildirdik. Ekipleri beklerken cama doğru yaklaşınca koku geldiğini fark ettik. Ekipler kapıyı açar açmaz yerde cesedi gördü ve içerideki bir oda da diğer cesedi buldular" dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU! 1 AY ÖNCE ÖLMÜŞLER

Ölen kişilerin Avni Çetinkaya ve Yalçın Dereli olduğu saptandı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde; kişilerin yaklaşık 1 ay önce öldüğü ve cesetlerinin çürümeye başladığı belirlendi.

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