Aynı evde bir sene arayla yine ceset! Sakarya Karasu’da bir garip olay...

"CAMA DOĞRU YAKLAŞINCA KOKU GELDİĞİNİ FARK ETTİK"

Olayı anlatan Çağatay Genç, "Komşularımız sabah kahvaltıya bize gelirken kızları camlardaki sinekleri fark etmiş. Durumu ev sahibin yakınlarına bildirmişler. Onlarında bir süredir haber alamadıklarının bilgisi üzerine durumu yetkililere bildirdik. Ekipleri beklerken cama doğru yaklaşınca koku geldiğini fark ettik. Ekipler kapıyı açar açmaz yerde cesedi gördü ve içerideki bir oda da diğer cesedi buldular" dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU! 1 AY ÖNCE ÖLMÜŞLER

Ölen kişilerin Avni Çetinkaya ve Yalçın Dereli olduğu saptandı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde; kişilerin yaklaşık 1 ay önce öldüğü ve cesetlerinin çürümeye başladığı belirlendi.