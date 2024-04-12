12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
ABONE OL
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan Doğu Garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir grup garaj içerisinde husumetlilerini görerek tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda, S.G. bacağından vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA