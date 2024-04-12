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Gaziantep'te yerel gazetenin ofisi kurşunlandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Gaziantep’te yerel gazetenin ofisi kurşunlandı

Son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 56 yıldır yayın hayatını sürdüren 'İslahiye'nin Sesi' gazetesinin ofisi kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin 6 boş kovan bulduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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