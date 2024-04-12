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Bayram tatilinde Gölcük’e akın ettiler! Mangal yakıp piknik yaptılar

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Bayram tatilinde Gölcük’e akın ettiler! Mangal yakıp piknik yaptılar

Son dakika haberine göre Bolu'da çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Tatilciler göl kenarında gezintiye çıkıp mangallarını yakıp, piknik yapmanın keyfini çıkardı.

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