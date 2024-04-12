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Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı

Ramazan Bayramı’nda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Sakarya’nın 1725 rakımlı Hendek Dikmen Yaylası’nda aldı. Burada ailesiyle piknik yapmaya gelen vatandaşlar, bayramın tadını doyasıya çıkardı.

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