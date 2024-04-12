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Ekipleri harekete geçiren cisim! Sahil Güvenlik denize açıldı, gerçek bambaşka çıktı

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Ekipleri harekete geçiren cisim! Sahil Güvenlik denize açıldı, gerçek bambaşka çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizdeki cisim korkuttu. Akçakoca'da denizde bir cisim görülmesi ekipleri harekete geçirdi. Denize açılan Sahil Güvenlik ekibi, cismin plastik bot ile denize açılan şahıs olduğunu tespit etti.

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