12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da göçük altında kalan köpeği itfaiye kurtardı

Diyarbakır'da göçük altında kalan köpeği itfaiye kurtardı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
ABONE OL
Diyarbakır’da göçük altında kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ağılda meydana gelen göçüğün altında kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA