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Ayasofya ve Sultanahmet'te cuma yoğunluğu! Camiler doldu taştı

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Ayasofya ve Sultanahmet’te cuma yoğunluğu! Camiler doldu taştı

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbullular, Ayasofya ve Sultanahmet'e akın etti. Cuma namazına yoğun katılım olurken, içeride yer bulamayan vatandaşlar dışarıda namaz kıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisinde Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde kılınan cuma namazında yoğun katılım oldu. İçeride yer bulamayanlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı.

Ramazan Bayramı tatili ve güneşli havanın etkisiyle tarihi yarımada, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İstanbulluların akınına uğradı.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip değerlendirmek isteyen vatandaşlar Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin de bulunduğu bölgede yoğunluk oluşturdu.

Cuma namazını kılmak isteyenler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii'ne geldi. İçeride yer bulamayanlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı.

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