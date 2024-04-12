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Isparta'da alt geçide devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Isparta’da alt geçide devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Isparta’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçide düştü. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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