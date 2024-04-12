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Esenyurt'ta hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Esenyurt’ta hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı

Esenyurt’ta sağ şeritten “U” dönüşü yapmak isteyen sürücünün kullandığı minibüse, süratli şekilde ilerleyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs takla atarken, yaşanan o kaza anları kameraya yansıdı.

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