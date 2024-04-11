11 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tramvayda iki grup genç arasında kavga kamerada

Tramvayda iki grup genç arasında kavga kamerada

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
ABONE OL
Tramvayda iki grup genç arasında kavga kamerada

T5 Alibeyköy - Eminönü tramvay hattında iki genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Vatandaşlar ve güvenlik görevlisinin güçlükle ayırmaya çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA