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Beylikdüzü'nde bayram namazını fırsat bilen hırsızlar kamerada: Bisiklet ve akülü araba çaldılar

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Beylikdüzü’nde bayram namazını fırsat bilen hırsızlar kamerada: Bisiklet ve akülü araba çaldılar

Beylikdüzü'nde bayram namazını fırsat bilen hırsızlar, bir dükkandan iş yeri sahibinin çocuklarına ait bisikletleri, scooterları ve akülü arabayı çaldı. Plakasız bir minibüsle dükkanın önüne gelen 2 hırsızın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

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