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İstanbul'da çocuklar bayram harçlıklarıyla lunaparkta eğlendi

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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İstanbul’da çocuklar bayram harçlıklarıyla lunaparkta eğlendi

Ramazan Bayramı'nda, topladıkları harçlıkları değerlendirmek isteyen çocuklar, lunaparkta yaşıtları ve aileleriyle birlikte zaman geçirdi. Bostancı'daki lunaparkın işletmecisi Ceren Celasun Demirtaş "Normal günlerde bu kadar kalabalık değil ama Ramazan Bayramı'nda aileler çocuklarını alıp eğlenmek için buraya geliyor." dedi.

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