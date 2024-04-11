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Tekirdağ-İstanbul yolunda kilometrelerce kuyruk! Vatandaş yollara döküldü

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Tekirdağ-İstanbul yolunda kilometrelerce kuyruk! Vatandaş yollara döküldü

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, tatil bölgelerine kaçarken bayramın ikinci günü olmasına rağmen Tekirdağ-İstanbul kara yolunda kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu.

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