Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan kadın polisi ısırdı

Yakalanan Nesrin B. polise mukavemet etti. Polis şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirmek istese de kadın, polislerin ellerini ısırıp kurtulmak istedi. Bunun üzerine polis kadını güç kullanarak etkisiz hale getirdi. Kadın buna rağmen hırsız olmadığını öne sürerek polise mukavemet etmeye devam etti. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Gözaltına alınan Nesrin B. emniyete götürülürken, yapılan GBT sorgusunda 10 ayrı hırsızlık olayından 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüpheli kadın ifadesinde hırsızlık yapmadığını iddia etti. Nesrin B., "Polise mukavemet gösterme, hırsızlık girişimi ve mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.